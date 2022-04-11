До +16 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 12 апреля
Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с
12 апреля 2022, 06:03
До +16 градусов ожидается в южных районах Алтайского края днем 12 апреля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, осадков не ожидается.
В целом по краю температура воздуха составит от +6 до +11 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле ожидается от +8 до +10 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.
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