До +16 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 12 апреля

До +16 градусов ожидается в южных районах Алтайского края днем 12 апреля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, осадков не ожидается.

В целом по краю температура воздуха составит от +6 до +11 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается от +8 до +10 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.