До +19 градусов потеплеет в Алтайском крае 13 апреля

Тёплый день ожидает жителей Алтайского края в среду, 13 апреля, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

В целом по краю дневная температура воздуха составит +9...+14 градусов, по югу местами потеплеет до +19 градусов, а в Барнауле термометры покажут +11...+13 градусов.

Осадков при этом не ожидается. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 м/с.