До +19 градусов потеплеет в Алтайском крае 13 апреля
Осадков в этот день не ожидается, однако местами синоптики обещают порывистый ветер
13 апреля 2022, 06:01, Никита Черников
Тёплый день ожидает жителей Алтайского края в среду, 13 апреля, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.
В целом по краю дневная температура воздуха составит +9...+14 градусов, по югу местами потеплеет до +19 градусов, а в Барнауле термометры покажут +11...+13 градусов.
Осадков при этом не ожидается. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 м/с.
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