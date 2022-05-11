До +26 градусов. О погоде в Алтайском крае 12 мая

До +26 градусов ожидается в Алтайском крае днём 12 мая. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами ожидаются порывы ветра до 14 м/с.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.

В Барнауле от +22 до +24 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.