До +27. О погоде в Алтайском крае 6 мая

От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае днём 6 мая, сообщает региональный Гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В Барнауле ожидается от +23 до +25 градусов, также без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

В регионе сохраняется штормовое предупреждение из-за жаркой и ветреной погоды. Так, на большей части Алтайского края — высокая пожароопасность (4 класс), а в Угловском районе — чрезвычайная пожароопасность (5 класс).