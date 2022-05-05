До +27. О погоде в Алтайском крае 6 мая
В регионе сохранится порывистый ветер до 12-17 м/с
6 мая 2022, 06:03
От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае днём 6 мая, сообщает региональный Гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
В Барнауле ожидается от +23 до +25 градусов, также без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
В регионе сохраняется штормовое предупреждение из-за жаркой и ветреной погоды. Так, на большей части Алтайского края — высокая пожароопасность (4 класс), а в Угловском районе — чрезвычайная пожароопасность (5 класс).
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