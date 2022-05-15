До +28 градусов и без осадков. О погоде в Алтайском крае 16 мая

От +23 до +28 градусов ожидается днем 16 мая в Алтайском крае. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдет преимущественно без осадков.

По прогнозам синоптиков, ожидается юго-западный ветер, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.