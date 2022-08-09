До +30 и дожди. О погоде в Алтайском крае 10 августа

От +25 до +30 градусов прогреется воздух 10 августа в Алтайском крае. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами возможны кратковременные дожди, а в утренние часы местами туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +27 до +29 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.