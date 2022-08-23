Преимущественно без осадков. О погоде в Алтайском крае 24 августа

От +19 до +24 градусов ожидается в Алтайском крае 24 августа. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков.

В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, по юго-западу местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +21 до +23 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.