Ранняя осень. О погоде в Алтайском крае 16 августа

От +15 до +20 градусов ожидается в Алтайском крае 16 августа. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков.

По прогнозам синоптиков, утром местами образуется туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.