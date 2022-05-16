Жара и без осадков. О погоде в Алтайском крае 17 мая

От +28 до +33 градусов ожидается в Алтайском крае днём 17 мая. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков.

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле воздух прогреется от +29 до +31 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.