Жара не уходит. О погоде в Алтайском крае днем 18 мая
Дневная температура местами достигнет +33 градусов, а южный ветер не принесёт желаемой прохлады
18 мая 2022, 05:58
До +33 градусов прогнозируют синоптики регионального Гидрометцентра в Алтайском крае днём 18 мая, осадков не ожидается.
Дневная температура составит от +28 до +33 градусов. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле — от +29 до +31 градуса, преимущественно без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.
Комментарии
Новости партнеров