Жара не уходит. О погоде в Алтайском крае днем 18 мая

До +33 градусов прогнозируют синоптики регионального Гидрометцентра в Алтайском крае днём 18 мая, осадков не ожидается.

Дневная температура составит от +28 до +33 градусов. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле — от +29 до +31 градуса, преимущественно без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.