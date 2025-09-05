Женщине с детьми после атаки дронов в Адыгее предложили вставить окна самостоятельно

Семья живет в квартире без рам и окон

05 сентября 2025, 10:18, ИА Амител

В Адыгее местная жительница, чей дом оказался поврежден в результате атаки беспилотника, столкнулась с неожиданной реакцией чиновников. По ее словам, администрация посоветовала взять кредит, чтобы заменить выбитые окна, хотя компенсацию пообещали выплатить только спустя два месяца.

Как пишет Telegram-канал Kub Mash, инцидент произошел 30 августа в Яблоновском, где после падения обломков дронов пострадало несколько домов. У россиянки во время атаки выбило стеклопакеты, ее сын получил ожог спины, а сама хозяйка наступила на раскаленный осколок.

В администрации сообщили, что возместят лишь фиксированную сумму – 73 тысячи рублей. До этого момента ей предложили оформить кредит, чтобы оперативно заменить окна.

По ее словам, жить в доме стало крайне сложно. Сквозняки и шум мешают спать, а уехать семье с детьми попросту некуда. В похожем положении оказались и другие жители поселка, дома которых также пострадали.

Ранее сообщалось, что молодая мать отсудила 600 тысяч рублей компенсации после страшного ДТП под Новосибирском.