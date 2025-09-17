Житель Алтайского края избежит реального срока за поножовщину в Бурятии
Мужчину будут судить за попытку убить в поезде спящего попутчика
17 сентября 2025, 07:45, ИА Амител
В Бурятии завершили расследование дела 49-летнего жителя Алтайского края, который напал с ножом на попутчика в поезде. Теперь он предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.
По версии следствия, в феврале мужчина ехал рейсом Кисловодск – Тында. На территории Бурятии, будучи пьяным, он достал нож и ударил спящего пассажира в спину. Пострадавшего удалось спасти, нападавшего задержали прямо в поезде.
Фигуранту предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство". Эксперты установили, что во время нападения он находился в состоянии временного психического расстройства, а значит, не мог осознавать свои действия. Сейчас мужчина содержится под стражей, дело направлено в суд.
08:14:02 17-09-2025
Дурака в больницу
А врача, который не изолировал психа, в тюрьму .
12:16:02 17-09-2025
Психов сейчас не изолируешь.