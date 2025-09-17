НОВОСТИПроисшествия

Житель Алтайского края избежит реального срока за поножовщину в Бурятии

Мужчину будут судить за попытку убить в поезде спящего попутчика

17 сентября 2025, 07:45, ИА Амител

Острый нож в руке / Фото: amic.ru
Острый нож в руке / Фото: amic.ru

В Бурятии завершили расследование дела 49-летнего жителя Алтайского края, который напал с ножом на попутчика в поезде. Теперь он предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

По версии следствия, в феврале мужчина ехал рейсом Кисловодск – Тында. На территории Бурятии, будучи пьяным, он достал нож и ударил спящего пассажира в спину. Пострадавшего удалось спасти, нападавшего задержали прямо в поезде.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство". Эксперты установили, что во время нападения он находился в состоянии временного психического расстройства, а значит, не мог осознавать свои действия. Сейчас мужчина содержится под стражей, дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водителя маршрутки № 65 осудили за драку с пассажиром, который посадил на сиденье свою собаку.

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Маленькие дети с ножом избили девочку в новосибирском парке

Нескольких участниц конфликта удалось задержать и доставить в полицию
НОВОСТИПроисшествия

Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

08:14:02 17-09-2025

Дурака в больницу
А врача, который не изолировал психа, в тюрьму .

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

12:16:02 17-09-2025

Психов сейчас не изолируешь.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров