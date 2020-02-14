"В семье нужны разборки". Мужские мысли о любви, браках и разводах в подкасте amic.ru

Друзья, у нас очередная премьера. Мы в редакции amic.ru решили поэкспериментировать и попробовать себя в новом, невероятно популярном формате и запустили подкасты. Говорим о том, как мы тут в провинции живем, чего хотим и о чем думаем.
Первый эпизод подкаста "Как вы тут живете?!" о любви (ну еще бы, 14 февраля). Вместе с психологом Андреем Шишмаревым разбираемся в том, как подкатить к девушке, доказать свою любовь без дорогих подарков и не развестись через две недели после свадьбы.
В общем, слушайте эпизод-эксперимент, пишите комментарии, желайте нам удачи и любите наш подкаст (ну 14 февраля же!).
У микрофонов:
Вячеслав Кондаков – человек, который считает, что лучший подарок – хороший ужин
Илья Звягинцев – человек, который женился, чтобы купить PS4
Андрей Шишмарев – человек, который как герой Мэла Гибсона знает, чего хотят женщины
Магия звука:
Евгений Козлов – заставит вас полюбить любой голос
И вот о чем мы поговорили:
02:14: День всех влюбленных. Отмечать или не отмечать
04:09: Нужен ли повод для того, чтобы радовать любимых
05:21: Что подарить девушке. Спойлер: не айфон
07:21: Как в 2020 году знакомиться с девушками и зачем слушать свое тело
10:30: Девушка тоже может сделать первый шаг / Что общего у мужчин с прохладительными напитками
11:30: Проиграть битву, но не войну. Как реагировать на отказы девушек
14:31: Почему нужно уметь договариваться и как это делать
22:06: Зачем люди разводятся и как сохранить свою семью
Слушайте подкаст "Как вы тут живете?!" от amic.ru на Soundcloud и в соцсети "ВКонтакте".
Комментарии
А иногда и подзатыльник можно. Но в пределах нормы
Ребята, послушал. Со многим не согласен, но психолог говорил порой умные вещи.
Особенно повеселило "Девушке может быть все равно машина это будет или цветочек или рафаэлочка"
Ну не знаю, где они таких девушек нашли, которым все равно. Мне - точно не все равно.
Я вообще-то айфон от суженного жду. Так что прекращайте с такими подкастами!
14.02.2020 14:27
Валерия
ты для начала зарплату дождись
интересно!
Норм. Начало смазанное, но в целом - это хороший проект. ДАвайте, делайте интереснее.
Давайте на злободневные темы, а
Любитель шаурмы, а какие темы злободневные?