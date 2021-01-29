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Протесты выходного дня и допинг-скандал вокруг Сергея Шубенкова. Главное за неделю

, ИА "Амител"
Новости, которые не стыдно обсудить

Ну и неделька выдалась, скажу я тебе. Интересных новостей столько, что все они с трудом поместились в один выпуск, но у нас все-таки получилось.

В эту пятницу поговорим о протестах, которые прошли 23 января, гибели годовалой девочки и о допинг-скандале вокруг Сергея Шубенкова. А также я покажу тебе эпичное трамвайное сражение и расскажу историю, о которой можно снять фильм.

Где бы ты ни был, усаживайся поудобнее и включай новый выпуск "Топ-5" (не забудь в комментариях написать понравилось тебе или нет).

Увидимся через неделю!

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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