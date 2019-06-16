Не обязательно, но возможно, что вам придется оспаривать результаты ЕГЭ. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Что делать, если вы не согласны с результатами Единого государственного экзамена, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Есть два вида апелляции:
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о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по соответствующему учебному предмету;
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о несогласии с выставленными баллами.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным:
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с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом;
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с нарушением участником ЕГЭ требований, установленных Порядком;
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с неправильным оформлением экзаменационной работы.
КК не рассматривает черновики участника ЕГЭ в качестве материалов апелляции.
Да, может. При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ЕГЭ и (или) его родители (законные представители), а также общественные наблюдатели.
Какие решения может принять конфликтная комиссия?
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами КК принимает решение:
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об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания экзаменационной работы);
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об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие технических ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы).
Важно, что в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.
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