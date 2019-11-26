Будет ли 31 декабря выходным днем?

Будет ли 31 декабря в России выходным днем или нет? Этот вопрос сейчас поднимают и обсуждают в Госдуме и Совете Федерации. Почему это не так просто сделать и как планируют решить вопрос – разбирался amic.ru.
В ноябре Сергей Жвачкин, губернатор Томской области, по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Он объяснил это тем, что в последний день года именно на женщинах лежит основная работа по подготовке к новогоднему празднику.
Позже это решение поддержали в Госдуме. В Совете Федерации заявили, что если депутаты проголосуют за эту инициативу, то сенаторы будут на их стороне.
Пока нет. И на то есть свои причины.
31 декабря может быть выходным только при условии сохранения общего числа нерабочих праздничных дней, отметил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Сейчас парламентарии будут думать, как это можно сделать и когда. Как вариант: они могут удлинить рабочую неделю перед Новым годом или добавить в рабочие один день в январе, считает Валерий Рязанский, глава социального комитета Совфеда, пишет РИА "Новости". Он также добавил: если правительство не поддержит предложение законодателей, то каждый регион страны сможет принять свое решение по этому вопросу.
Когда именно 31 декабря станет выходным днем, пока неизвестно. Поэтому в последний день года придется пойти на работу.
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Комментарии
мы 29го за 31 работаем, норм
"именно на женщинах лежит основная работа по подготовке к новогоднему празднику.", но мозг, с этой подготовкой они выносят мужьям!
31.12 выходной, 07.01 на работу и всё совпадёт
26.11.2019 16:43
- гость -
отмечающие рождество походу пожелают вам гореть в аду с таким предложением