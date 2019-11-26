Будет ли 31 декабря выходным днем?

Так будет ли 31 декабря выходным?

Пока нет. И на то есть свои причины.

31 декабря может быть выходным только при условии сохранения общего числа нерабочих праздничных дней, отметил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Сейчас парламентарии будут думать, как это можно сделать и когда. Как вариант: они могут удлинить рабочую неделю перед Новым годом или добавить в рабочие один день в январе, считает Валерий Рязанский, глава социального комитета Совфеда, пишет РИА "Новости". Он также добавил: если правительство не поддержит предложение законодателей, то каждый регион страны сможет принять свое решение по этому вопросу.

Когда именно 31 декабря станет выходным днем, пока неизвестно. Поэтому в последний день года придется пойти на работу.