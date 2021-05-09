Как барнаульцам уехать домой после салюта на День Победы 2021 и где будет стоять транспорт

9 мая в Барнауле прогремит традиционный салют в честь Дня Победы. В этом году, чтобы не допустить большого скопления людей, принято решение провести красочное шоу в каждом районе. Как будет организовано движение общественного транспорта, читайте на amic.ru.
Салют на площади Сахарова запланирован на 22:00. На эту площадку традиционно приходит наибольшее количество людей. В этом году дополнительный транспорт будет ждать барнаульцев на проспекте Ленина (на участке от ул. Кирова до ул. Димитрова). Уехать после праздника можно будет на автобусе или троллейбусе.
Но в администрации города напоминают, что нет необходимости ехать именно в центр города. Салют можно увидеть и в своём районе.
При посещении мероприятий не пренебрегайте правилами безопасности: соблюдайте социальную дистанцию, наденьте маску.
Для жителей Центрального района салют запустят на площади перед МБУК "Дворец культуры "Южный" (ул. Чайковского, 21). В Октябрьском районе – в сквере Химиков (ул. Титова, 9).
Прогремит также салют в парках "Арлекино" (ул. Г. Исакова, 149а) и "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 10а).
На всех площадках пиротехнические шоу состоятся в 22:00.
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