Когда и где смотреть матчи сборных России и Украины на Евро-2020?

Чемпионат Европы по футболу стартует в пятницу, 11 июня, матчем между сборными Турции и Италии. На протяжении целого месяца 24 команды будут сражаться за звание лучшей в Старом свете. Среди них – сборные России и Украины, за которую традиционно (как за свою) на крупных турнирах болеют в нашей стране. Евро-2020, который перенесли из-за пандемии коронавируса с прошлого года, покажут на трёх федеральных телеканалах: Первом, "России 1" и "Матче". Рассказываем, во сколько и где смотреть игры с участием сборных России и Украины на турнире.
Время везде указано московское – прим. ред.
- 12 июня, суббота: Бельгия – Россия в 21:50. Матч покажет канал "Россия 1".
- 16 июня, среда: Финляндия – Россия (15:45, Первый канал).
- 21 июня, понедельник: Россия – Дания (21:45, Первый канал).
"Россия 1" покажет стартовую игру команды Черчесова с бельгийцами с комментариями Владимира Стогниенко и тренера "Ахмата" Андрея Талалаева. Кто будет комментировать игры сборной на Первом – пока неизвестно. Не исключено, что Виктор Гусев или Роман Гутцайт.
- 13 июня, воскресенье: Нидерланды – Украина (21:45, Первый канал).
- 17 июня, четверг: Украина – Северная Македония (15:30, "Матч ТВ").
- 21 июня, понедельник: Украина – Австрия (19:00, "Россия 1")
Стартовую встречу Евро между Италией и Турцией покажет Первый канал. Известно, что матч-открытие прокомментирует Леонид Слуцкий. А финал, который пройдёт на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, будет транслировать уже "Россия 1".
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Комментарии
и Украины
Это для Аборигена новость?
Почему и зачем Украина выделена отдельно из всех остальных иностранных государств?
Украину скорее всего показывать не будут, у них глобус неправильный на форме нарисован, ну или замажут на худой конец
2020? Мы в прошлое научились возвращаться?
Хорошо, что Украину покажут, мы хоть и русские, но все предки с Днепра, болеем и за кацапов и за хохлов!
Дорогая, у меня эти дни!
Дорога, у мене ці дні!