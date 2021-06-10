Когда и где смотреть матчи сборных России и Украины на Евро-2020?

Чемпионат Европы по футболу стартует в пятницу, 11 июня, матчем между сборными Турции и Италии. На протяжении целого месяца 24 команды будут сражаться за звание лучшей в Старом свете. Среди них – сборные России и Украины, за которую традиционно (как за свою) на крупных турнирах болеют в нашей стране. Евро-2020, который перенесли из-за пандемии коронавируса с прошлого года, покажут на трёх федеральных телеканалах: Первом, "России 1" и "Матче". Рассказываем, во сколько и где смотреть игры с участием сборных России и Украины на турнире.

1 Когда сыграет команда России и где смотреть матчи? Время везде указано московское – прим. ред. 12 июня, суббота: Бельгия – Россия в 21:50. Матч покажет канал "Россия 1".

16 июня, среда: Финляндия – Россия (15:45, Первый канал).

21 июня, понедельник: Россия – Дания (21:45, Первый канал).

2 Кто будет комментировать? "Россия 1" покажет стартовую игру команды Черчесова с бельгийцами с комментариями Владимира Стогниенко и тренера "Ахмата" Андрея Талалаева. Кто будет комментировать игры сборной на Первом – пока неизвестно. Не исключено, что Виктор Гусев или Роман Гутцайт.

3 Когда сыграет сборная Украины и где смотреть матчи? 13 июня, воскресенье: Нидерланды – Украина (21:45, Первый канал).

17 июня, четверг: Украина – Северная Македония (15:30, "Матч ТВ").

21 июня, понедельник: Украина – Австрия (19:00, "Россия 1")