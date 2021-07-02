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Можно ли мыться и мочить место инъекции после прививки от коронавируса?

, ИА "Амител"
Мнения специалистов расходятся, но лайфхаки помогут выйти из затруднительной ситуации

Можно ли мыться после прививки от коронавируса? А ходить в баню и купаться в реке? И почему нельзя принимать ванну, если у вас температура? Эти вопросы волнуют людей, которые только сделали прививку от коронавируса или планируют ее сделать в ближайшее время. Мы собрали информацию по этой злободневной теме в рубрике "Вопрос-ответ" и рассказываем вам, чтобы вы точно знали, как себя вести после вакцинации. 

1
Можно ли мыться после вакцинации?

Мнения экспертов в этом вопросе расходятся. Например, специалисты Минздрава РФ говорят, что место инъекции после вакцинации "Спутником V" не рекомендуется мочить и тереть в течение трех дней.

А в рекомендациях Роспотребнадзора сказано, что душ принять можно и это не нанесет никакого вреда.

2
Необходимо принять душ, но я боюсь. Что делать?

Чтобы минимизировать риски, в душ можно сходить, предварительно обернув плечо пищевой пленкой или целлофановым мешочком.

В аптеке продают пластырные водонепроницаемые повязки. Они позволяют принимать душ и при этом полностью исключают проникновение воды. Смена повязок не доставляет неудобств — гипоаллергенная основа легко отделяется от кожи, не оставляя следов и не приклеиваясь к месту инъекции.

А в бане мыться можно?

Нет. И в этом вопросе специалисты единодушны: в баню и сауну ходить нельзя в течение трех дней с момента прививки, чтобы не допустить перегревания. Кстати, переохлаждаться тоже не стоит.

Купаться в открытых водоемах, бассейнах и принимать ванну в этот период также не советуют. 

4
В душ можно, а почему нельзя принять ванну?
Во время принятия теплой ванны повышается нагрузка на сердце и сосуды. Когда у человека поднимается температура тела, часто возникает озноб.

Пытаясь согреться, он делает температуру воды выше собственной. Из-за этого сосуды расширяются еще больше, кровоток ускоряется и возрастает частота сердечных сокращений. Возникает опасность инсульта и может сильно подскочить давление. 
5
Какой температуры должны быть вода в душе?

Температура воды в душе должна быть не горячей и не холодной — одним словом, комфортной. Оптимальный показатель – 38 градусов.

По мнению врача-дерматолога Татьяны Егоровой, если температура воды  душе более 39 градусов, это не пойдет на пользу. Например, волосы, вымытые горячей водой, быстрее салятся, а кожа быстрее сохнет. Это связано с тем, что под воздействием высокой температуры поры расширяются и из них выходит большое количество влаги. В результате начинается пересыхание кожи, написали "Аргументы и факты" со ссылкой на эксперта.

После водных процедур нельзя выходить на улицу, чтобы не допустить переохлаждения. Лучше на 10-15 минут лечь под одеяло. 

4
А если после вакцинации поднялась температура, нельзя в душ?

Существует распространенное мнение, что при повышении температуры тела мыться нельзя, но врачи рекомендуют отказаться только от принятия ванной. Легкий душ принять можно.

"Когда человек заболевает, ему говорят, что нельзя мыться. Даже прививку делают, и говорят три дня не мыться. И вот они лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. И какой смысл? Душ принимать и можно, и нужно", — рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, если у человека высокая температура и он не может самостоятельно мыться, его необходимо обтирать. Это принесет человеку облегчение. 

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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