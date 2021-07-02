Можно ли мыться и мочить место инъекции после прививки от коронавируса?

А в бане мыться можно?

Нет. И в этом вопросе специалисты единодушны: в баню и сауну ходить нельзя в течение трех дней с момента прививки, чтобы не допустить перегревания. Кстати, переохлаждаться тоже не стоит.

Купаться в открытых водоемах, бассейнах и принимать ванну в этот период также не советуют.