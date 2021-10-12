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Твиндемия и сотни тысяч жертв, или Чем грозит одновременное заражение гриппом и COVID-19

, ИА "Амител"
Учёные опасаются, что тандем двух страшных вирусов может унести жизни тысяч человек
Пандемия / Фото: pixabay.com

Пандемия / Фото: pixabay.com

Одновременное распространение коронавируса и гриппа наблюдают эксперты во всём мире. Медики опасаются твиндемии – двойной пандемии, которая может привести к сотням тысячам жертв. Ещё в начале сентября министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов говорил, что наложение коронавируса и гриппа может привести к чрезвычайно неприятным последствиям. Чем на самом деле опасно сочетание двух инфекций и есть ли шанс выжить в период пандемии SARS-CoV-2 и гриппа – читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
А что, уже были случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19?

Конечно. Ещё в январе 2020 года китайские медики сообщали о четырёх пациентах, которые оказались одновременно заражены гриппом и SARS-CoV-2. По информации врачей, эти люди болели очень тяжело. У одного из пациентов высокая температура держалась 24 дня.

Что касается России, то тут точных данных по таким заболевшим нет. Но не факт, что их не было. Во-первых, такой статистики может просто не быть, ведь если человек заболел COVID-19, как правило, ему очень редко проводят тестирование на другие инфекции, во-вторых, наблюдения за такими больными показали, что на фоне гриппа тестирование не выявляет коронавирус. Но при этом человек может быть болен одновременно и тем и другим.

Исследователи из Медицинского центра Стэнфордского университета (США), наблюдавшие 562 пациентов, указывают, что каждый пятый заболевший ковидом, как показывают анализы, инфицирован и возбудителями других ОРВИ. А у каждого десятого госпитализированного с обычной простудой проявляются типичные симптомы коронавируса.

2
А я слышал, что при одновременном заражении одна инфекция "вытесняет" другую?

Ещё недавно инфекционисты говорили, что вирусы гриппа и SARS-CoV-2 конкурируют друг с другом. И якобы тот, кто заболел гриппом, не может заразиться ковидом (одновременно) и наоборот. "Всё дело в работе иммунитета: вырабатываемые антитела проявляют эффективность не только против инфекции, захватившей организм и спровоцировавшей инфекционный процесс, но и против других возбудителей группы ОРВИ, которым просто не получается попасть в организм", – пояснял в сентябре "Газете.ру" врач-инфекционист Эдуард Шунков.

Сейчас, как пишут РИА Новости, выяснилось, что возбудители некоторых штаммов гриппа и коронавируса, попав в один организм, начинают друг другу "помогать". Речь идёт о вирусе гриппа типа А, который, как показали исследования, усиливает заразность SARS-CoV-2, если тот попадает в организм сразу вслед за ним.

Это же доказали и эксперименты, которые проводили на мышах. Учёные выяснили, что у особей, заражённых сразу и гриппом, и коронавирусом, более серьёзные повреждения лёгких, чем у их сородичей, страдающих только от одного из заболеваний.

3
И чем это грозит человеку?

Эксперты РИА Новости отмечают, что люди, заболевшие одновременно гриппом и коронавирусом, переносят инфекции гораздо тяжелее и им грозят серьёзные осложнения, в числе которых воспаление тканей головного мозга, либо летальный исход.

В частности, при коинфекции риск умереть увеличивается в шесть раз по сравнению с теми, у кого нет ни гриппа, ни ковида, и в два раза – по сравнению с пациентами только с коронавирусом.

"Риск заразиться обеими вместе по-прежнему сохраняется. И если с вами это произойдёт, то имеющиеся сейчас данные свидетельствуют о том, что у вас в два раза больше шансов умереть от двух вместе, чем от одного COVID", – сообщила исполнительный директор Агентства по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) Дженни Харрис Sky News, пишет "МК".

4
И что же делать?
Врачи говорят, что выход в этом случае единственный: формирование массового иммунитета путём вакцинации. Сначала нужно поставить прививку от COVID-19, а спустя месяц (согласно рекомендациям Роспотребнадзора) – от гриппа.

В Алтайском крае прививают вакциной "Ультрикс Квадри". Это отечественный компонент, созданный по современным технологиям. Вакцина защищает от четырёх наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа.

Чтобы поставить прививку, нужно обратиться к участковому терапевту в поликлинику по месту жительства. Отдельная предварительная запись на вакцинацию не требуется.

Кроме того, по краю можно сделать прививку:
  • в Барнауле – ТРЦ "Геомаркет" (пр. Ленина, 154а) с 10:00 до 19:00, включая выходные;
  • в Бийске – Консультативно-диагностический центр (ул. Советская, 33) с 08:00 до 15:00 (с понедельника по пятницу);
  • в Рубцовске – Клинико-диагностический центр (ул. Федоренко, 21а) c 08:00 до 16:00 (с понедельника по пятницу).
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.10.2021 07:37
- гость -

Ученые и медики -опасаются?!?!, а может пора Работать?? В садиках и школах 98% с соплями и кашлем!!! в Вузах и Коледжах картина не лучше, что сделано для профилактике??? ------ничего! Одна забота распространение вакцин, больше минздрав не интерисует ничего

12.10.2021 07:41
- гость -

В садиках и школах 98% с соплями и кашлем!!!

Путин сказал, что практически ежедневно он сдаёт тест на COVID-19 и другие инфекции. А остальных, то проверять зачем?

12.10.2021 07:41
- гость -

В Барнауле ГАСТРОЛИ музыкантов, комиков и прочее шоу?????? Это походу лучшая профилактика??????

12.10.2021 07:46
- гость -

В садиках и школах 98% с соплями и кашлем!!! в Вузах и Коледжах картина не лучше,

чтож ты так не художественно свистишь то?

12.10.2021 07:50
- гость -


12.10.2021 07:41
- гость -
Вас же никто силой не гонит в концертные залы и театры! Сидите дома и слушайте трели соловья по телевизору и басни дедушки про его антитела в организме!

12.10.2021 07:59
- гость -

Абсолютно очевидно, что в мире ведётся гибридная биологическая война, имеющая целью массовую депопуляцию излишнего населения. Заведомо обречены старики и мужики с брутальными животами.
Вся надежда только на естественный иммунитет и на его укрепление по принципу Гиппократа: Пусть ваша пища станет вашим лекарством, а ваше лекарство - вашей пищей.

12.10.2021 08:02
- гость -

12.10.2021 07:50
- гость -


какой же ты скудоумный... кроме как про соловья и дедушку ничего умного не сумел изрыгнуть. плоховато твой досуг устроен. начни с прогулок часа на 1,5-2

12.10.2021 08:10
- гость -

Новости послушать, так человеку и работать некогда, только колоться, ревакцинироваться, опять колоться , всем , детям старикам, беременным, кормящим, планирующим.
Больше болезней нет, ни онко, ни переломов, ни гепатитом, ни туберкулёза.
Задолбали
Зреет недовольство, зреет

12.10.2021 08:20
- гость -


12.10.2021 08:02
- гость -
Раз из тебя полезло дерьмо, это хорошо, значит я тебя заставил обделаться!
Что же такой злой? Маска не помогает или прививка злости прибавила?

12.10.2021 08:25
- гость -

12.10.2021 08:20
- гость -

дурашка, дерьмо лезет именно из тебя. что своим постом ты в очередной раз подтвердил. мне абсолютно пофиг уколешься ты или нет. призывать кого либо к прививкам я не собираюсь.
и вообще я сама доброта. вот будешь ты валяться в дымину ужратый на улице, я ментам сообщу, чтоб тебя подобрали. а злой (такой как ты) либо мимо бы прошел, либо по карманам полазил.

12.10.2021 08:48
гость

все эти страсти описали, только чтобы в очередной раз призвать всех на прививки, теперь уже двойные

12.10.2021 08:49
- гость -

Путин предупредил что не следует принуждать к вакцинации.Особенно либероидов-от них всё равно нет никакой пользы.

12.10.2021 08:52
гость

Интересно, почему в Китае выявляют пациентов, которые оказались одновременно заражены гриппом и ковидом, а в России не могут? Наверное потому что у нас "эталонная медицина", со слов Скворцовой.

12.10.2021 09:27
Сергей

12.10.2021 08:49
- гость -
"Либероиды" первые привились, в отличии от тех, кто свято верит в стабильность)

12.10.2021 09:37
- гость -


12.10.2021 09:27
Сергей


Святая простАта. Из местной либерды один только Аборигейка привитый. Но и он по принуждению. Жена сказала хочешь секс, делай прививку. А на что только не пойдешь ради 5 минут удовольствия в квартал. А остальная либерда ждет чуда. Ну или тщательно скрывают факт вакцинации.

12.10.2021 10:33
- гость -

Где Шмурдяк? Опять отлынивает от холивара?) опять прогул ему!

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