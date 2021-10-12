Твиндемия и сотни тысяч жертв, или Чем грозит одновременное заражение гриппом и COVID-19

А что, уже были случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19?

Конечно. Ещё в январе 2020 года китайские медики сообщали о четырёх пациентах, которые оказались одновременно заражены гриппом и SARS-CoV-2. По информации врачей, эти люди болели очень тяжело. У одного из пациентов высокая температура держалась 24 дня.

Что касается России, то тут точных данных по таким заболевшим нет. Но не факт, что их не было. Во-первых, такой статистики может просто не быть, ведь если человек заболел COVID-19, как правило, ему очень редко проводят тестирование на другие инфекции, во-вторых, наблюдения за такими больными показали, что на фоне гриппа тестирование не выявляет коронавирус. Но при этом человек может быть болен одновременно и тем и другим.

Исследователи из Медицинского центра Стэнфордского университета (США), наблюдавшие 562 пациентов, указывают, что каждый пятый заболевший ковидом, как показывают анализы, инфицирован и возбудителями других ОРВИ. А у каждого десятого госпитализированного с обычной простудой проявляются типичные симптомы коронавируса.