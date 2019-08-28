Горячую воду отключат на сутки жителям Барнаула из-за ремонта теплосетей

Временно будет ограничена подача горячего водоснабжения жителям Ленинского района Барнаула, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают с 9.00 29 августа до 9.00 30 августа жители девяти многоквартирных домов по улицам Монтажников и Веры Кащеевой. На участке в 191 метр энергетики заменяют 762 метра внутриквартальных тепловых сетей возрастом 34 года и диаметром 150-200 мм.

Также, согласно графику, продолжаются работы на следующих участках:

по 30 августа включительно — жители многоквартирного дома по адресу проспект Комсомольский 81;

до 9.00 29 августа — 35 частных дома в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Ракетного;

по 15 сентября включительно — семь многоквартирных домов по улицам Г. Исакова и Малахова;

с 29 августа по 15 сентября включительно — медицинское учреждение по адресу улица Суворова 13.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей. Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена. Над домом не стоит никакого знака — ресурс исправно подается, если же горячей воды по какой-то причине нет, то необходимо обратиться в управляющую компанию.

Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан, отмечают в СГК.