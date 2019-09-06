Горячую воду отключат двум тысячам барнаульцев после Дня города

С 9 сентября в Барнауле будет ограничена подача горячего водоснабжения для двух тысяч жителей Октябрьского и Ленинского районов города, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Под кратковременное отключение горячей воды попадают:

с 9:00 9 сентября до 17:00 16 сентября – жители семи многоквартирных домов и один детский сад по улицам Беляева и Чудненко.

с 9:00 10 сентября до 21:00 10 сентября – жители 11 жилых домов, детский сад и административное здание по улицам Малахова, Г. Исакова и Юрина.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках Ленинского, Центрального и Индустриального районов Барнаула, требующих временного ограничения ресурса:

до 9:00 17 сентября – в 13 многоквартирных домах, больнице и трех административных зданиях по улицам Короленко, Никитина и Гоголя.

по 15 сентября включительно – в семи многоквартирных домах по улицам Г. Исакова и Малахова;

по 15 сентября включительно – в медицинском учреждении по адресу улица Суворова, 13.

Всего под временным ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 4 680 барнаульцев, проживающих по перечисленных адресам.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей. Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена. Над домом не стоит никакого знака – ресурс исправно подается. Если же горячей воды по какой-то причине нет, то необходимо обратиться в управляющую компанию.

Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан, отмечают в СГК.