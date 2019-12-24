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Ребенок скажет спасибо: почему здоровые привычки важно прививать с детства

, ИА "Амител"
Начинаем новый, 2020 год с верного курса на здоровье всей семьи. Что для этого нужно?

В преддверии Нового года мы обещаем себе начать что-то заново – к примеру, выработать полезные привычки. Но в чем заключается их "правильность"? Действительно ли стакан воды с утра помогает похудеть и помолодеть? Почему важно покупать продукты, выращенные в твоем регионе? Товары детского питания – это маркетинговый ход или обоснованное отделение от "взрослых" товаров? На эти и многие другие вопросы о здоровье в беседе с amic.ru рассказала кандидат химических наук, главный специалист по качеству Барнаульской водяной компании Ольга Варнавская.

– Ольга, для  вас – профессионального химика – состав продуктов на полках наших магазинов как открытая книга. Наверняка вы с особой тщательностью изучаете этикетки того или иного товара?

Конечно. Я смотрю не только на срок годности продуктов, которые покупаю, но и тщательно изучаю состав. Очень важно обращать внимание на количество добавок, натуральность продукта. Обязательно смотрю, есть ли на этикетке информация о производителе. Я стараюсь покупать товары алтайских производителей. Во-первых, потому что доверяю их качеству. А во-вторых, я считаю, что человек, прежде всего, должен питаться продуктами, выращенными и произведенными в том регионе, где вырос и живет он сам. На самом деле, состав жидкостей нашего организма, питание клеток во многом зависят от микроэлементов, присутствующих именно в Алтайском крае.

– То есть связь между организмом и местом проживания гораздо глубже, чем мы обычно предполагаем? Соответственно, и на здоровье сказывается все это очень сильно?

– Безусловно! При этом последствия влияния окружающего мира, нашего образа жизни, того, что и как мы едим, проявляется ближе к 30-40 годам. Метаболизм замедляется, клеточные процессы уже не такие интенсивные, как раньше… Поэтому чем раньше будут заложены верные основы питания, тем лучше.  

Особенно нужно соблюдать питьевой режим. Переедание, непомерная тяга к сладкому и жирному во многом обусловлены недостатком воды в организме. Мы заменяем воду чаем, кофе, соками. Но важно понимать, что эти напитки организм воспринимает как еду.  А нам нужна вода. А если в воде будут присутствовать дефицитные для Алтайского края микроэлементы – к примеру, йод, фтор и селен – это двойная, а то и тройная польза.

– Деление продуктов на "взрослые" и "детские" – это маркетинговый ход? Или действительно существует какая-то разница?

– Различия между детским и взрослым питанием есть. К примеру, в детской воде соблюдается определенный уровень минерализации, соответствующий потребностям малышей. Это необходимо, чтобы не нагружать организм ребенка, чтобы у него не было "передозировки" солями и микроэлементами. Организм ребенка меньше, а пьет он чаще, его обмен веществ гораздо быстрее, чем у взрослого. Поэтому минерализация воды должна быть ниже, чем в обычной питьевой.

Кроме того, существуют строгие требования к количеству и содержанию конкретных микро- и макроэлементов. Так, серебро и углекислота в детской воде недопустимы, а во "взрослой" они могут быть.

Требования к качеству и безопасности продуктов именно детского питания в целом выше, и контроль за их исполнением строже.

– Ольга, знаю, что вы сама – мама двух мальчишек. Поделитесь, пожалуйста, выработанными в вашей семье правилами полезного детского питания?

– В первую очередь, питание должно быть разнообразным. Желательно питаться пять раз в день: три основных приема пищи и два перекуса. Важно, чтобы в рационе были сезонные продукты нашего региона (фрукты, овощи, мясо, молочные продукты). Конечно, нужно следить за количеством сладостей и фастфуда. Они могут присутствовать в рационе детей, но в пределах разумного – не каждый день.

Но самое главное, это питьевой режим. Маленькие дети – большие водохлебы. Давайте им специальную детскую воду. Не заменяйте воду другими напитками, особенно соками и газировками, которые содержат невероятное количество сахара. Учите ребенка пить воду. Стакан воды натощак с утра прекрасно запускает обмен веществ и пищеварительные процессы. А суточный объем воды нужно рассчитывать в соответствии с весом: 30 мл жидкости на 1 кг веса.

Поверьте, когда ваши малыши превратятся в 30-летних статных, красивых и излучающих энергию мужчин или женщин, они скажут вам спасибо! Потому что эта привычка действительно сохраняет здоровье и улучшает самочувствие.

Мне кажется, умение правильно питаться и соблюдать питьевой режим – это отличный подарок вашему ребенку на всю жизнь!

 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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