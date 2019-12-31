У юных биатлонистов Барнаула появилось новое дорогостоящее оборудование

В преддверии Нового, 2020 года и предстоящего спортивного сезона Союз биатлонистов России сделал ценный подарок для Детской школы биатлона ГСОО "Барнаульская федерация биатлона".
Юные спортсмены получили в подарок 40 мишенных установок и 10 дорогостоящих пневматических винтовок. Данный инвентарь поступил в рамках исполнения федеральной программы помощи от Союза биатлонистов России регионам.
Благодаря данной поддержке увеличится число детей, занимающихся биатлоном, и вырастут спортивные результаты.
ГСОО "Барнаульская федерация биатлона" и АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая" благодарят Союз биатлонистов России за оказанную помощь.