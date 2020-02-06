В Китае стало некому собирать iPhone

Из-за распространения коронавируса временно прекращается сборка iPhone в Китае. Тайваньская компания Foxconn, крупнейший подрядчик Apple, объявила о том, что отправила своих работников в Китае на карантин. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что сотрудников завода, которые уезжали на китайские новогодние праздники в другие регионы страны, изолируют на две недели. Работники, которые не покидали пределы провинции Хэнань, в которой и расположен завод Foxconn, останутся на карантине на одну неделю.

Foxconn, как и другие компании, намерена возобновить производство электроники 10 февраля. Чтобы минимизировать потери из-за вспышки эпидемии в Китае, компания Apple увеличила объемы производства в Индии, Мексике и Вьетнаме.

Ожидается, что эпидемия коронавируса в ближайшие недели станет причиной увеличения цен на гаджеты в России и других странах мира. Не исключено, что уже к концу марта на прилавках российских магазинов электроники будет дефицит гаджетов.