Алтайский край вошел в топ-20 регионов с низкой заболеваемостью COVID-19

Алтайский край замкнул двадцатку регионов, где фиксируют наименьшую долю заболевших коронавирусом по отношению к тем, кто сумел избежать заражения этой инфекцией, сообщает РИА "Новости". В регионе в среднем заболели 9,3 человека из 100 тысяч.
Пятерку самых "здоровых" составили Ненецкий национальный округ (2,3 человека заболевших на 100 тысяч), Крым и Омская область (по 3), а также Кемеровская (3,1) и Курганская (3,3) области.
Десятку дополнили Иркутская (3,6), Амурская (4,1) и Сахалинская (4,2) области, Севастополь (5,8) и Томская область (6,1).
Также в топ-20 попали еще несколько сибирских регионов. В их числе Республика Алтай (6,4), Тува (7,3) и Новосибирская область (8,8).
Антирейтинг с большим отрывом возглавили Москва (311,6), Мурманская (115,5) и Московская (110,4) области, а также Ингушетия (101,6). У ближайшего их преследователя – Республики Коми – показатель составил 68,4 человека заболевших на 100 тысяч.
Комментарии
А если бы туристов меньше к нам ездили то вообще бы не знали что это
Ну все тогда отменяйте самоизоляции всякие, а то денег нет от слова совсем
Ну да, Змеиногорск не посчитали. Или это так, как говорят дети, первое не считается.
Так вот чтобы повторения Змеиногорской истории не было,надо на предприятиях изредка проводить тестирование.Особенно там,где большое скопление людей. И это надо делать как можно быстрее!
значит, пора ослаблять карантин
27.04.2020 09:42
Гость
А если бы туристов меньше к нам ездили то вообще бы не знали что это
Действительно, почему при расчёте средней заболеваемости по COVID-19 в расчёт берут только население Алтая, а заболевают "туристы"? Раз они болеют, то и всех туристов-вахтовиков-гостей-командированных необходимо тоже включать в расчёт заболеваемости.
почему то вспышки фиксируются на крупных предприятиях с долей государства в уставном капитале.... и еще взять региональные сми будь то инстаграм томенко, фонтанка или нгс , так везде новости публикуются одинаковые типа кто-то случайно очередь из скорых увидел. новость опубликована в 16.00 а в 16.01 уже первый комент от кремлебота в духе "ой какой ужас. крепитесь наши медики"
На СПИД 100 раз у всех анализы брали для разных справок. Недавно писали, что 9о-летней бабушке-ветерану дали гражданство и её для этого 3 раза проверяли на ВИЧ.
Какая проблема тестировать ковид, делать компьютерную томографию.
Почему не проверяют работающих, особенно на пищевом производстве, в торговле.
почему то вспышки фиксируются на крупных предприятиях
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Потому что там много народу работает, в три смены 7 дней в неделю, без перерыва на карантин.
27.04.2020 10:52
- гость -
почему то вспышки фиксируются на крупных предприятиях
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Потому что там много народу работает, в три смены, 7 дней в неделю, без перерыва на карантин.
А тесты там сдают,чтобы предотвратить глобальные вспышки?
на предприятиях ничего не делают, прибыль хозяина важнее, только отчетность все хорошо, а на деле пшик