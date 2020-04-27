Священник рассказал, как сохранить брак во время самоизоляции

Епископ РПЦ Пантелеимон призвал супругов в условиях изоляции отказаться от упреков, чтобы сохранить брак. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Если муж или жена не могут сдержаться и все-таки делают замечания, они могут возложить на себя внутреннее обязательство – отказаться на какое-то время от того, что им нравится", – посоветовал Пантелеимон.
Он отметил, что в сложившейся тревожной ситуации очень важно сохранять мир в семье и со своими близкими. Епископ призвал стараться поддерживать друг друга, проявлять любовь к родным и всем, кто нуждается в помощи.
Ранее епископ сравнил жизнь в самоизоляции с коммуналками и концлагерями. По его словам, трудности домашнего карантина невелики по сравнению с бытом жильцов коммунальных квартир или жизнью узников концлагерей.
Комментарии
Дело говорит.
11:01 Евгений @Дело говорит.@
"Дело говорит" нам монах с 17 июля 2010 года. Читаем: "Жениться не могут монашествующие, которые дают обет безбрачия"
Хотя постой:в 1971 году вступил в брак. Это вот как? Выходит не живет семьей с 2010 года? Или ему можно?
К чему может привести развод и последующая свадьба
амик, у вас на странице есть возможность в комментарий вставить картинку, но после этого наступает -" Ваше сообщение заблокировано."
То есть, у вас есть возможность заблокировать комментарий и она имеет больший вес...если это так, то понятно
Комментарий 12:44 @@, конечно, можно удалить
Для тупеньких : женился человек , прожил жизнь и на старости решил уйти в монахи ( может случилось что , может грехи замаливать , а может по потребности душевной - его право )
27.04.2020 12:28
"Дело говорит" нам монах с 17 июля 2010 года. Читаем: "Жениться не могут монашествующие, которые дают обет безбрачия"
Хотя постой:в 1971 году вступил в брак. Это вот как? Выходит не живет семьей с 2010 года? Или ему можно?
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Ты про кого? Кто дал обряд безбрачия и после этого женился?
13:03 - гость -@Ты про кого? Кто дал обряд безбрачия и после этого женился?@
Епископ Пантелеимон (в миру Аркадий Викторович Шатов) - епископ Русской православной церкви, епископ Орехово-Зуевский…..и т.д.
Родился 18 сентября 1950 года в Москве
В 1968—1970 годах проходил службу в армии
В 1971 году вступил в брак.
В 1974 году принял крещение.
В 1990 году овдовел в связи с кончиной жены от рака. У него остались четыре дочери.
Женился ли во второй раз – неизвестно.
Принятие монашества 17 июля 2010 года
Так понятно?
амик, человек, возможно, не успел прочитать, а вы комментарий удалили. Почему тогда, к чему он был обращен, оставили?