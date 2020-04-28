Выступление Владимира Путина по коронавирусу. Текстовая онлайн-трансляция

28 апреля президент России Владимир Путин обратился к соотечественникам в связи с ситуацией по коронавирусу. Amic.ru провел текстовую онлайн-трансляцию. Ниже – основные тезисы выступления главы государства.

"С нуля развернуто массовое производство лекарственных препаратов"

"В девять раз увеличено производство тест-систем"

"Нам удалось нарастить запас прочности системы здравоохранения"

"Минздрав должен вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и по каждому региону"

"Опыт борьбы с эпидемией показывает, что решения могут быть недостаточными уже завтра"

Путин предложил установить официально День работников скорой помощи 28 апреля

"Мы не можем бросить других больных, люди должны получать всю необходимую помощь"

"Нам удалось затормозить распространение эпидемии"

"Ситуация остается очень сложной"

"Пик еще не пройден, мы перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией"

"Период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно"

"Впереди сложный и трудный путь, на котором нужно предусмотреть все риски"

"Поручаю правительству к 5 мая подготовить критерии последовательных шагов выхода из ограничений"

"С 12 мая – поэтапный выход из режима ограничений"