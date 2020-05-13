За минувшие сутки в России зафиксировали 10 028 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 13 мая федеральный оперативный штаб. Умерли 98 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19.

4703 новых инфицированных зарегистрировали в Москве, 962 – в Подмосковье. Более 100 случаев заболевания за сутки подтвердили в Санкт-Петербурге (435), Нижегородской (271), Свердловской (135) и Вологодской (124) областях, а также Дагестане (109).

В Сибири в числе лидеров Красноярский край (93), Новосибирская область (74), Алтайский край (43), Омская область (23), Хакасия (21) и Иркутская область (20).

Всего в России 242 271 заболевший, половина из них – в Москве (121 301), 48 003 человека уже вылечились, 2212 – умерли.