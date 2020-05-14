Главный внештатный инфекционист управления делами президента России Георгий Сапронов обратился к COVID-диссидентам. В разговоре с порталом РИА "Новости" он предложил способ развеять сомнения.
"Я хочу предложить им побыть в нашей шкуре. Пусть они побудут вместе с нами. Я приглашаю, добро пожаловать", – сказал Сапронов и добавил. – Эта бравада связана с тем, что людей не коснулось, может быть, это напрямую. Но скоро <...> возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придет COVID. И наверняка будут заболевшие, и эти люди смогут рассказать о том, как они болели".
COVID-диссидентами называют людей, которые не верят в распространение коронавируса.
На сегодняшний день в России зафиксировано более 252 тысяч случаев заражения.
Комментарии
Думаю, что "диссиденты" не отрицают наличие болезни и возможность заразиться. Они видят число выявленных случаев, в % к всем жителям региона/страны, и не понимают отчего такой шум вокруг именно этого заболевания.
Думаю, за обещанную доплату желающих бы много нашлось
Почему из хлеборобов, токарей, учителей ... не делают героев ???
Я, в свою очередь, приглашаю его в нашу литейку, пусть побудет в нашей шкуре.
Как в анекдоте про пожарника - работа нравится но как пожар - так хоть увольняйся)
Может хватит уже запугивать и без того запуганных людей?
Кремлевский прихлебатель
14.05.2020 18:54
- гость -
абсолютли! Едва вышли на цифру 0,1% зараженных, при том, что 30% имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой.