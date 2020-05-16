В индийском штате Одиша вылечилась от коронавируса 85-летняя пациентка весом всего 22 килограмма, сообщает издание The Hindu.

Пожилую женщину госпитализировали с COVID-19 в конце апреля. Несмотря на столь низкий вес, болезнь протекала у нее в легкой форме. Врачи считают, что это связано с отсутствием у пациентки хронических заболеваний, которые могли осложнить течение заболевания.

Через 12 дней после госпитализации специалисты отправили выздоровевшую женщину домой.

Как уже писал amic.ru, ранее излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии первой в России повторно заразилась инфекцией. Спустя 16 дней после выписки из больницы у нее появились симптомы ОРВИ, а повторный анализ на COVID-19 оказался положительным. Сейчас заболевание у пациентки протекает тяжелее, развилась пневмония.