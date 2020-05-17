Существует вероятность, что в России произойдет еще несколько волн вспышки коронавируса, заявил в эфире телеканала "Россия 1" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам эксперта, вирус пришел "надолго и всерьез", поэтому не стоит исключать возникновения второй и третьей волн заболеваемости.

С Гинцбургом также согласилась и главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Но, подчеркнула она, говорить об этом пока преждевременно.

Также эксперт назвал возможные варианты развития ситуации с коронавирусом. Так, COVID-19 может либо быть изменчивым, либо не меняться вовсе. В первом случае вакцина против него войдет в национальный календарь прививок, а во втором – вирусологам придется практически каждый сезон создавать новый вакцинный штамм.