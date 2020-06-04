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Врач оценила вероятность наступления второй волны коронавируса этим летом

, ИА "Амител"
Все зависит от погоды
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Наступление второй волны коронавируса будет зависеть от того, насколько жарким или прохладным будет лето, заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова. Ее слова передает РИА "Новости".

"Будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето – холодное или жаркое, и от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям", – сказала Трифонова.

При этом второй волны избежать невозможно, считает врач. Это связано с тем, что для большинства людей это новое заболевание и лишь малая доля населения имеет к нему иммунитет. Однако интенсивность второй волны эпидемии будет ниже, поскольку некоторая часть россиян уже переболели COVID-19.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.06.2020 16:39
- гость -

Вторая волна начнётся 2 июля?

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