Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

Доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что стресс может спровоцировать заражение коронавирусом. Об этом врач рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам специалиста, в ходе эксперимента на лабораторных крысах выяснилось, что запуганное животное болело чаще и дольше, чем его спокойные сородичи, которых не подвергали стрессу. Поэтому те люди, которые боятся заболеть, сильнее подвержены коронавирусу.

"Стресс тратит твои гормоны <…>, и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. <…> Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет", – заявил доктор.

Также Мясников посоветовал соблюдать все меры предосторожности и избегать слухов и непроверенной информации об инфекции.

Ранее Мясников развеял популярный миф о ношении масок. Тогда доктор заявил, что утверждения о том, что якобы стороны одноразовых масок предназначены для разных целей – чушь, и изделие можно надевать любой стороной.