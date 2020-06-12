В Алтайском крае выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае выявили 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Среди заболевших за эти сутки: жители Барнаула – 26 человек, Кулундинского района – 7, Ребрихинского района – 5, Бийска – 4, Благовещенского района – 3, Каменского района – 3, Новоалтайска – 3, Тальменского района – 3, Павловского района – 2, Хабарского района – 2, Алтайского, Бийского, Залесовского, Калманского, Советского, Топчихинского, Целинного и Красногорского районов – по одному человеку.

На 12 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2659 человек, в том числе 279 детей до 17 лет включительно.

За прошедшие сутки выздоровело 98 человек. Всего выписали из больниц 1337 пациентов.

Ранее оперштаб Алтайского края опроверг сообщения, что его специалисты согласовывают с губернатором Виктором Томенко показатели по коронавирусу. Поводом стала сводка за 8 июня. Тогда штаб опубликовал статистику, которая начиналась со слов: "Виктор Петрович, добрый день. Информация на согласование". Сообщение исправили, однако скриншот попал в местные СМИ и Telegram-каналы.