В Алтайском крае выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае выявили 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Среди заболевших за эти сутки: жители Барнаула – 26 человек, Кулундинского района – 7, Ребрихинского района – 5, Бийска – 4, Благовещенского района – 3, Каменского района – 3, Новоалтайска – 3, Тальменского района – 3, Павловского района – 2, Хабарского района – 2, Алтайского, Бийского, Залесовского, Калманского, Советского, Топчихинского, Целинного и Красногорского районов – по одному человеку.
На 12 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2659 человек, в том числе 279 детей до 17 лет включительно.
За прошедшие сутки выздоровело 98 человек. Всего выписали из больниц 1337 пациентов.
Ранее оперштаб Алтайского края опроверг сообщения, что его специалисты согласовывают с губернатором Виктором Томенко показатели по коронавирусу. Поводом стала сводка за 8 июня. Тогда штаб опубликовал статистику, которая начиналась со слов: "Виктор Петрович, добрый день. Информация на согласование". Сообщение исправили, однако скриншот попал в местные СМИ и Telegram-каналы.
Комментарии
совсем заврались уже!!! позавчера было 66... вчера 69... сегодня снова 66....
Томенко говорил про 65-67... прям точно укладывают цифры..... хватит уже людям врать и писать цифры... в реале никто уже не считает больных.... откройте уже оставшиеся сферы бизнеса! хватит над людьми издеваться!
12.06.2020 13:54
гость
У вас паранойя.
эти цифры уже 2 недели подгоняют под нужные для Томенко
Их подгоняют под возможность голосования, а потом может и рвануть. Ну на бумажках опять же.
вот и црб в кулунде подтянулась в статистику.
из-за хирурга +7 больных
Конституция с поправками уже в продаже. Цена в мягкой обложке 140-150 руб!
да её уже давно утвердили)
146%
Люди умирают от короновируса, не пойду голосовать - опасно.