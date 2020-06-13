Голикова назвала дату пика пандемии коронавируса в России

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала 11 мая пиком пандемии коронавируса в России, сообщает РИА "Новости".
Голикова напомнила, что тогда заканчивался период нерабочих дней, а регионы начали постепенно снимать ограничения. Несмотря на это, с конца марта суточный прирост заболевших снизился почти в 16 раз. На сегодняшний день в среднем по стране он держится на уровне 1,7-1,8%.
Также вице-премьер рассказала, что с середины марта количество тестирований на COVID-19 выросло почти в 140 раз. Кроме того, анализы на антитела проводятся уже в 47 регионах страны, а иммунитет к коронавирусу есть у трети обследованных врачей.
Летальность от COVID-19 в апреле составила 1,5%, а большинство смертей больных с выявленным SARS-CoV-2 пришлось на Центральный федеральный округ, в частности на Москву и Подмосковье.
Напомним, что на 13 июня в России обнаружено более 520 тысяч больных коронавирусом. Излечиться от заболевания успели 275 тысяч пациентов, а 6829 человек скончались.
Комментарии
Нет слов от их тупого счетоводства. Им всем пора в отставку, начиная с обнуленного.
Пчёлы против мёда
Как может танька-арбидольщица закрыть пандемию в России?
После 1-го июля снова попрет. Вторая волна. 146%
После 1-го июля снова попрет. Вторая волна. 146%
Пик коронавируса, случаем, не совпал с её ПМС?
Опять цифры-рекорды: снизилось в 16 раз,выросло в 140 раз.
А люди всё мрут...
голиковой тока за фуфломицин орбидол отдельный катёл в аду походу будет с экслюзивными чертями которые при жизни орбидолом лечились
Полоумные сверху отписались,после моего комента вторая волна попрёт.
А вот что пишет Минкин - журналист. "В районе Пекина вирус обнаружили у пятерых, ввели в этом районе военное положение. В Москве вчера заболели 1493 человека — полторы тысячи. И — через 11 дней парад и начало общенародного голосования. Репетиции парада идут полным ходом"...
какая-то странная у них математика, мож увеличился в 16 раз?
минкину из журналиста надо переквалифицироваться в вице-премьера.На этой должности он принесёт много пользы стране и сохранит много жизней её жителям.