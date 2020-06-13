Голикова назвала дату пика пандемии коронавируса в России

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала 11 мая пиком пандемии коронавируса в России, сообщает РИА "Новости".

Голикова напомнила, что тогда заканчивался период нерабочих дней, а регионы начали постепенно снимать ограничения. Несмотря на это, с конца марта суточный прирост заболевших снизился почти в 16 раз. На сегодняшний день в среднем по стране он держится на уровне 1,7-1,8%.

Также вице-премьер рассказала, что с середины марта количество тестирований на COVID-19 выросло почти в 140 раз. Кроме того, анализы на антитела проводятся уже в 47 регионах страны, а иммунитет к коронавирусу есть у трети обследованных врачей.

Летальность от COVID-19 в апреле составила 1,5%, а большинство смертей больных с выявленным SARS-CoV-2 пришлось на Центральный федеральный округ, в частности на Москву и Подмосковье.

Напомним, что на 13 июня в России обнаружено более 520 тысяч больных коронавирусом. Излечиться от заболевания успели 275 тысяч пациентов, а 6829 человек скончались.