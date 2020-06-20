Две организации одного из районов Алтайского края ушли на самоизоляцию

В Смоленском районе Алтайского края коллективы сразу двух организаций ушли на самоизоляцию из-за коронавируса, пишет местная газета "Заря".

Так, на дверях отделения Сбербанка в Смоленском появилось объявление о закрытии учреждения по техническим причинам. Это связано с выявлением COVID-19 у одного из сотрудников коллектива. До 29 июня банк будет работать во временном режиме.

Также из-за коронавируса на самоизоляции находится и коллектив смоленского ГИБДД. Безопасность дорожного движения на дорогах муниципалитета обеспечат сотрудники краевой Госавтоинспеции.

Отмечается, что в обеих организациях 18 июня провели дезинфекцию.

По данным регионального оперштаба, в Смоленском районе насчитывается девять пациентов с COVID-19.