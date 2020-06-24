В Минздраве рассказали, почему нельзя носить маски на подбородке

В летнее время многие люди в защитных масках нередко испытывают ощущение удушья и спускают ее на подбородок. Однако это лишь создает видимость защиты и может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
"Жара создает у людей ощущение удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей", – цитирует Молчанова пресс-служба ведомства.
Профессор подчеркнул, что соблюдать меры индивидуальной профилактики стоит обязательно, особенно надевать маску следует в общественных местах и транспорте. Кроме того, не нужно забывать и о необходимости выдерживать социальную дистанцию, по возможности избегать массового скопления людей.
Комментарии
На улице на подбородке или даже опускаешь на шею, или в кармане, когда заходишь в магазин, то надеваешь как положено