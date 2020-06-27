Такой день. Пожары на подстанциях и танцующий среди прохожих барнаулец

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 27 июня. Без коронавируса.
Из-за пожара на двух подстанциях несколько улиц оказались обесточены в Барнауле.
Власти продолжают контролировать ситуацию с водоснабжением в поселке Сибирская долина. Скоро там установят еще один насос и начнут работать специалисты водоканала.
Алтайский край вошел в число регионов, где в качестве пилота начнут вводить цифровую образовательную среду.
В Барнауле прошло первое заседание обновленного Совета женщин. Выбрали главу и обсудили голосование.
Мужчина утонул в реке Алтей у алтайского села. Его вещи нашли на берегу.
За неделю в Алтайском крае от укусов клещей пострадали более 300 человек. В 4,7% случаев специалисты выявили клещевой энцефалит, а в 12,4% – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.
Барнаульцы заметили на улице танцующего мужчину и сняли его на видео.
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