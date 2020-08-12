Врач рассказал, чего нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что в день вакцинации от коронавируса лучше отказаться от употребления алкоголя. Это может ослабить иммунитет и помешать действию лекарства, пишет РИА "Новости".
"Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина, не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины", – сказал он.
Ранее amic.ru писал о том, что Россия зарегистрировала свой препарат от коронавируса. Он получил название "Гам-КОВИД-Вак" и не содержит в себе элементов COVID-19.
Комментарии
И как теперь быть?
не для нас эта вакцина
делайте другую
А обмыть сие радостное событие?
ну а секс то можно?!
Считается, что в день вакцинации от коронавируса, как и на любой другой большой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Но строгих запретов на работу не существует, особенно если ее нельзя отложить, главное в этот день – помолиться, почтить память пророка, посетить храм. А вот что точно нельзя, по словам священников, так это напиваться до упаду.
Дак всё же Гам-КОВИД-Вак или Спутник V?
А какая разница в названии?