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Врач рассказал, чего нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

, ИА "Амител"
В первую очередь стоит отказаться от алкоголя
Фото: chto-polezno.ru

Фото: chto-polezno.ru

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что в день вакцинации от коронавируса лучше отказаться от употребления алкоголя. Это может ослабить иммунитет и помешать действию лекарства, пишет РИА "Новости".

"Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина, не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины", – сказал он. 

Ранее amic.ru писал о том, что Россия зарегистрировала свой препарат от коронавируса. Он получил название "Гам-КОВИД-Вак" и не содержит в себе элементов COVID-19.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.08.2020 13:10
- гость -

И как теперь быть?

12.08.2020 13:13
- гость -

не для нас эта вакцина
делайте другую

12.08.2020 13:14
- гость -

А обмыть сие радостное событие?

12.08.2020 13:20
- гость -

ну а секс то можно?!

12.08.2020 13:24
- гость -

Считается, что в день вакцинации от коронавируса, как и на любой другой большой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Но строгих запретов на работу не существует, особенно если ее нельзя отложить, главное в этот день – помолиться, почтить память пророка, посетить храм. А вот что точно нельзя, по словам священников, так это напиваться до упаду.

12.08.2020 13:30
- гость -

Дак всё же Гам-КОВИД-Вак или Спутник V?

12.08.2020 13:34
Вак или Спутник V?

А какая разница в названии?

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