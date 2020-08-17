Алтайских хоккеистов не пустили на игру в Кузбасс

Хоккеисты "Динамо-Алтай" не проведут ранее запланированные игры с "Кузнецкими Медведями", которые были назначены на 22-23 и 29-30 августа.
Первые два контрольных матча должны были пройти в Барнауле, следующие – в Новокузнецке.
Как уточнили в пресс-службе хоккейного клуба, спортсменам не разрешили въезд в Новокузнецкий городской округ, а их соперникам – выезд из него.
Это связано с распоряжением губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции".
Как ранее писал amic.ru, ФК "Динамо-Барнаул" должно было начать сезон 9 августа матчем против клуба "Носта" из Новотроицка. Однако эту игру отменили из-за вспышки коронавируса в команде соперника из Оренбургской области.
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