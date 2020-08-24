В России планируют возобновить авиасообщение с семью странами

Власти РФ готовят очередной список стран, с которыми планируется возобновить авиасообщение в ближайшее время, сообщают "Известия".
Как рассказали изданию в аэропортах и авиакомпаниях, такими странами могут стать Франция, Венгрия, Кипр, Мальта, Иордания, а также Китай (рейсы только в Шанхай) и Египет (только Каир). Перелеты в Евросоюз при этом будут разрешены для "ограниченного круга пассажиров".
Отмечается, что решение о возобновлении полетов может быть вынесено к следующему заседанию оперштаба, которое состоится во вторник, 25 августа.
Напомним, 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. С 7 августа российским туристам разрешено въезжать в Черногорию, а с 15-го стало возможным слетать в Швейцарию. Кроме того, в августе границы для россиян открыла Кения и Киргизия.
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ограниченный круг людей давно квартиры не навещали