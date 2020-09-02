Меркель: сомнений в отравлении Навального "Новичком" быть не может

Сомнений в том, что яд группы "Новичок" в организме оппозиционера Алексея Навального определен точно, быть не может. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции после сообщения о результатах тестов, передает ТАСС.
"Сейчас стало очевидно, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Кто-то пытался заставить его замолчать. И от имени всего правительства Германии я выступаю с осуждением того, что с ним произошло", – добавила глава правительства ФРГ.
Как ранее сообщил amic.ru, 2 сентября специалисты лаборатории бундесвера заявили, что оппозиционера Алексея Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". В кабмине ФРГ заверили, что уведомят Евросоюз и НАТО о результатах обследования. Кроме того, власти Германии собираются связаться с Организацией по запрещению химоружия и вызвать посла РФ для беседы о ситуации с политиком.
Напомним, что 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали. В больнице Навальный впал в кому.
22 августа Навального доставили на лечение в Германию. После первой версии об отравлении политика неким веществом из группы ингибиторов холинэстеразы в Евросоюзе потребовали от российских властей незамедлительно провести прозрачное расследование. Позднее глава МИД Сергей Лавров заявил, что МВД с первых дней запустило доследственную проверку.
На данный момент состояние здоровья Навального остается тяжелым, но без серьезной опасности для его жизни.
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