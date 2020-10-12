Еще два человека с коронавирусом скончались в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 21 жителя города Горно-Алтайска, в том числе у девяти детей; у 10 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у семи жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Чемальского района, в том числе у одного ребенка; у одного жителя Усть-Канского района; у одного жителя Шебалинского района. Всего в регионе подтверждено 4638 случаев заражения.

Двое пациентов с коронавирусной инфекцией в регионе скончались. 11 октября скончалась 70-летняя жительница Горно-Алтайска. Коронавирус был подтвержден 25 сентября. Кроме того, у женщины диагностированы коронавирусная пневмония, сахарный диабет, гипертония и другие формы тяжелых сопутствующих заболеваний. Также за прошедшие сутки ушел из жизни 45-летний житель Горно-Алтайска. Коронавирус был подтвержден 3 октября. С начала пандемии в Республике Алтай зарегистрировано 27 летальных случаев.