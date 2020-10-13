Глава Российской академии наук Александр Сергеев назвал существование нескольких разных вакцин против коронавируса фактором, способным остановить пандемию инфекции.

По словам ученого, использование нескольких препаратов позволит подобрать наиболее оптимальный вариант для различных групп людей.

"И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию", – пояснил глава академии.

Напомним, что недавно генеральный директор новосибирского центра "Вектор" заявил, что вторую российскую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона" зарегистрируют 15 октября.