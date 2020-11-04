Такой день. "Русский марш" в Барнауле и крупный ночной пожар

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 4 ноября. Без коронавируса.

Барнаульские националисты вышли на акцию "Русский марш". В столице Алтайского края это мероприятие состоялось впервые с 2013 года. В нем приняли участие около 50 человек. Они несли плакаты и выкрикивали лозунги. За порядком следили сотрудники правоохранительных органов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем народного единства. Политики подчеркнули, что этот праздник символизирует мужество и самоотверженность многих поколений россиян, а также умение сплотиться перед лицом угрозы родной земле. По их словам, именно верность традициям патриотизма и уважение к прошлому своей страны составляют главный смысл Дня народного единства.

Два человека пострадали в лобовом ДТП на границе Алтайского края в районе кафе "Грань Алтая". На 137-м километре Чуйского тракта водитель BMW 7-й серии выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом Renault Trafic, движущимся в сторону Барнаула. Водители транспортных средств получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

На улице Матросова произошел крупный ночной пожар в частном секторе. К моменту приезда спасателей открытым огнем полыхали двухквартирный дом и надворные постройки, расположенные под одной крышей. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 120 квадратных метров. В результате повреждены кровля, стены и перекрытия. Пострадавших нет.

Обь возглавила антирейтинг самых грязных рек России. Наибольшие нарекания вызвало содержание нефтепродуктов – предельно допустимые концентрации превышены в 9-10 раз. Кислорода же, наоборот, в четыре раза меньше, чем нужно. В пятерку наиболее грязных в России также включили Волгу, Амур, Днепр и Енисей.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в очередной раз принял представителей Международной федерации каноэ, которые прибыли в Барнаул для оценки готовности гребного канала к проведению второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В целом проверяющие остались довольны. Наибольшее беспокойство вызывает эпидемиологическая обстановка.

Алтайский краевой суд оставил в силе штраф в размере 10 тысяч рублей барнаульской активистке Марии Пономаренко за маску с надписью "Путина в отставку". По словам адвоката, защите не удалось обжаловать решение районного суда, поскольку ни один из доводов не нашел отклика.