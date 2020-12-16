Такой день. Томенко требует снизить цены, а население Барнаула убывает все быстрее

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 16 декабря. Без коронавируса.

Губернатор Виктор Томенко поручил краевому Минсельхозу добиться уменьшения стоимости гречихи. Ведомству необходимо отработать с сельхозтоваропроизводителями вопрос снижения цен на сырье на 10%.

Президент ПФК "Динамо-Барнаул" Алексей Минин опроверг сообщения СМИ о возможном участии футболистов команды в договорных матчах и ставках на тотализаторе. Он подчеркнул, что футболисты и тренеры не участвовали в договорных матчах и не делали ставки на игры своей команды.

Естественная убыль населения Барнаула в 2020 году выросла почти в три раза. С января по октябрь она составила 2474 человека, в то время как в аналогичный период прошлого года – 862 человека.

Глава Барнаула Вячеслав Франк занял шестое место в медиарейтинге глав городов СФО по итогам ноября 2020 года. Это на две позиции ниже, чем в октябре. Список составляется на основе медиаиндекса, который отражает качество присутствия персоны в информационном поле.

Здание автовокзала в Бийске, находящееся в собственности правительства Алтайского края, включили в перечень объектов, подлежащих полной приватизации в 2020-2021 годах. Уже в ближайшее время на этом месте могут оборудовать очередной торговый центр.

1331 многодетная семья в Алтайском крае получила господдержку в размере 450 тысяч рублей на списание части ипотечного кредита. За время действия госпрограммы в банки Алтайского края поступило 1738 заявок, в 317 случаях финансовые учреждения отказали, остальные – рассматриваются или оформляются.

Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов установило предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ на 2021 год. Цены на первую половину 2021 года не изменились по отношению к декабрю 2020-го, а на второе полугодие будут уже иные расценки.