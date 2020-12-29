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Такой день. Барнаульская елка в топ-10 по России и скорое потепление

, ИА "Амител"
Главное за 29 декабря
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 29 декабря. Без коронавируса.

Алтайский край оказался на шестом месте в России по высоте главной новогодней елки. Как выяснилось, самое большое дерево оказалось в Сибири. В красноярском Татышев-парке поставили искусственную ель высотой 55 метров.

В алтайском Гидрометцентре рассказали, какая погода будет в ближайшие дни. На смену морозам придет потепление до -6°С. Уже 29 декабря днем в южных районах потеплеет до -9...-14 градусов, а в целом по краю – до минус 16-21 градуса. 

Из-за ДТП на спуске на Коммунальном мосту в Бийске собралась огромная пробка. Попавшие в аварию автомобили перегородили одну из полос моста, в результате чего транспортный затор начинается еще за рекой на улицах Шишкова и Горького.

Сотрудники ГИБДД в Калманском районе помогли водителю ВАЗ-21120 и его пассажирам, которые в мороз отправились в путь, но их автомобиль сломался на Чуйском тракте вдалеке от населенных пунктов.

В 2020 году турпоток в Алтайский край снизился примерно на 40%, рассказал на онлайн-брифинге руководитель управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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