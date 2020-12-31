Такой день. Самовар на теплокамере и много новогодних поздравлений

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 31 декабря. Без коронавируса.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Новым годом. Он подвел итоги 2020 года и поделился планами на 2021-й. Поздравление опубликовали в социальных сетях регионального правительства.

Энергетики украсили теплокамеру на улице Попова расписным самоваром. Он не мешает специалистам и радует жителей города.

Экипаж дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по городу Новоалтайску в составе лейтенанта полиции Антона Нечаева и старшего лейтенанта полиции Эдуарда Егорова заметил на дороге водителя, который оказался в беде. Они помогли ему выбраться из снежного плена.

Жители города Горняка под Новый год получили неожиданный "подарок". В квитанциях на оплату отопления их ждала огромная сумма.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Новым годом. Он отметил, что горожан ждет большая работа и вместе люди с ней справятся, а также добавил, что в 2021 году Барнаул станет еще уютнее. И современнее.