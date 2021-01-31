Такой день. Несанкционированная акция и массовое хождение в барнаульский зоопарк

По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, в несанкционированной акции в Барнауле приняли участие 250 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 85 граждан.

В Барнауле в рамках акции "Снежный десант 2021" от снега очистили 58 социально значимых объектов. Участие в уборке приняли 580 студентов.

Больше десятка мероприятий организовали в Барнауле в последний день января. Жители города и гости краевой столицы активно принимают в них участие – только барнаульский зоопарк посетили более трех тысяч человек.

Два человека получили травмы в результате пожара в одном из частных домов Славгорода. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 14:10 30 января. На момент прибытия пожарных из жилого помещения шел дым.

В Рубцовске пропал 14-летний подросток. Его местонахождение неизвестно с 28 января.